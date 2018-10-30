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Kocaya ‘botoks’ dayağı

Kocasının kendisinden habersiz “Botoks” yaptırdığını gören genç kadın, eşini darp etti. Darp raporu alan koca, şikâyetçi oldu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 09:32
Kocaya ‘botoks’ dayağı

'da, kocasının yüzüne botoks yaptırdığını fark eden genç kadın, eşini darp etti. Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi.

"40 YAŞINDAN SONRA AZDIN İ... OLACAKSIN BAŞIMIZA"

Tartışma sırasında genç kadın kocasını darp etti ve "40 yaşından sonra azdın. İb... mi olacaksın başımıza" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti. Hastaneden darp raporu alan Hasan A., eşinden şikâyetçi oldu. Kadının olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Emine A., yaşanan tartışmayı doğruladı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında, "Eşe karşı yaralama ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Kocaya ‘botoks’ dayağı
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