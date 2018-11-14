O doktor bakın neden ceza yedi...

Televizyonlara çıkarak meşhur olan Dr. Cahide Topsakal'ın gereksiz ameliyatlar yaparak insanların hayatlarını tehlikeye attığı ortaya çıktı. Dr.Topsakal'a ceza kesilmesine giden süreç Hasan Acar isimli vatandaşın şikayetiyle başladı.

TEST VE TAHLİLLER İÇİN "BELİRLİ" ADRESLERE YÖNLENDİRİYORDU

Hasan Acar, annesi Aslı Acar'ı 17 Ocak 2017'de, Dr. Cahide Topsakal'ın muayenehanesine götürdü. Topsakal, önce MR çekilmesini isteyerek anlaşmalı olduğunu söylediği özel bir görüntüleme merkezine gönderdi. MR sonucunu değerlendirmesi için 19 Ocak 2017'de tekrar muayenehanesine gittiklerinde bu kez EMG çekilmesini istedi ve bir polikliniğe yönlendirdi. Acar ailesi istenilen bütün test ve tahlilleri yaptırdıktan sonra yine Cahide Topsakal'ın muayenehanesine gittiler.

"AMELİYAT ŞART" DEDİ, 50 BİN LİRA İSTEDİ

Dr. Cahide Topsakal, Aslı Acar'ın ameliyat olması gerektiğini, bu ameliyatı da özel bir hastanede 50 bin liraya yaptığını söyledi. Aile bir gün sonra istenilen parayı Dr. Topsakal'a verdi. Aslı Acar ameliyat için belirtilen hastaneye gittiğinde, anestezi uzmanı "öksürük var, akciğerleri çok temiz değil" diyerek Acar'ın ameliyata girmesinin sakıncalı olduğunu, bir Dahiliye uzmanına gitmelerini ve tedavi olmalarını söyledi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Aslı Acar bir başka hastanede tedavi görürken 31 Ocak 2017'de hayatını kaybetti.

Aslı Acar'ın çocukları, Dr. Cahide Topsakal'a annelerini vefat ettiğini bildirdi ve ödedikleri ameliyat ücretinin iadesini talep etti. Ancak, Topsakal parayı iade etmedi. Bunun üzerine oğul Hasan Acar, Topsakal hakkında İstanbul Tabip Odası'na şikayette bulundu. Tabip Odası, Topsakal hakkında "Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde bulunmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Derste şakalaşma ölümle bitti

"BU DURUM UYGUN DEĞİLDİR VE KUSUR OLUŞTURMAKTADIR"

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu yaptığı değerlendirmede, "Dr. Cahide Topsakal tarafından müteveffa Aslı Acar'ın Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi'nde yaptırdığı tetkiklerin bedelinin 10 Şubat 2017 tarihinde hastaneye ödendiği anlaşılmaktadır" dedi.

Değerlendirmede ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Aslı Acar'ın vefatından sonraki Hasan Acar ile Dr. Cahide Topsakal arasında geçen Whatsapp yazışmaları, ilk anlarda Dr. Cahide Topsakal'ın ameliyat için aldığı bedeli geri ödeyeceği izlenimi vermektedir. Ancak daha sonraki Whatsapp yazışmaları geri ödeme işlemini avukata devrettiğini göstermektedir.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada Dr. Cahide Topsakal'ın vekili, Dr. Cahide Topsakal'ın müteveffa ve yakınından hiçbir ödeme almadığını ifade etmektedir.

Dosya özellik Whatsapp yazışmaları ve serbest çalışan hekimlerin yapacakları ameliyatın ücretinin hasta ve yakınlarından tahsil uygulamaları başta olmak üzere bütünlüklü değerlendirildiğinde;

Dr. Cahide Topsakal'ın ameliyat bedelini hasta ve yakınlarından aldığı, müteveffa Aslı Acar'ı pre-op tetkikler için ameliyatı yapacağı Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesine yönlendirdiği, hastanın vefatı nedeniyle ameliyatın yapılamadığı, Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesinde yapılan tetkiklerin bedelinin Dr. Cahide Topsakal tarafından hastaneye ödendiği ancak ameliyat için alınan bedelin geri ödemesinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum uygun değildir ve kusur oluşturmaktadır."

BİN 376 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Tabip Odası Onur Kurulu verdiği kararında şunları kaydetti:

"Ameliyat yapılması karşılığı olarak tahsil edilen ücret, ameliyat yapılmaması durumunda kabul edilebilir masraflar düşüldükten sonra geri ödenmelidir. Dr. Cahide Topsakal bu gerekliliği yerine getirmemiş ve tahsil ettiği ücreti geri ödememiştir.

Aslı Acar'ın vefatı ve yakınlarının yaşadıkları dikkate alındığında, ücretin gecikmeksizin ve hekimliğe yakışan bir tutum ve davranış ile ödenmesi aynı zamanda hekimin görevidir."

Onur Kurulu, Topsakal'ı kusurlu bularak TTB Kanunu'nun 39. maddesi gereği 1376 TL para cezası kesti.