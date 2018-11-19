"Uzlaştırma ve arabuluculuk" dizilerde anlatılacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığının, alternatif çözüm yollarından uzlaştırma ile arabuluculuğun etkinliğinin artırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmaları kapsamında bakanlık temsilcileri, her iki uygulamanın da diziler aracılığıyla da ekranlarda anlatılması, geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için yapımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Dizi yapımcıları ile senaristler, uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Görüşmeler sonrasında bazı yapımcılar, cezada alternatif çözüm yollarından uzlaştırmayı senaryoya dahil etti.

ARABULUCULUK DA EKRANLARA TAŞINIYOR

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, arabuluculuğun da dizilerde anlatılması için girişimde bulundu.

Bu çerçevede de ilerleyen günlerde, TRT dahil bir çok kanalda arabuluculuğun nasıl uygulandığı ekranlara taşınacak.

UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Uzlaştırmada, fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Taraflar, görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden "özür dileme", "kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma", "topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma", "maddi ve manevi zararın karşılanması" ve "bağışta bulunma" gibi anlaşma kararı belirliyor.

Bu tür kararlar üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece, uzun yargılama süreçleri de sona eriyor.

İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen arabuluculukta da taraflar arabulucular eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Taraflar, mahkemeye gitmeden, uzun yargılama süreçlerinden kurtularak barışçıl ortamlarda yapılan görüşmelerle uyuşmazlıkları çözüme kavuşturuyor.