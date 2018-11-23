Tekirdağ'da polis balıkçı avına çıktı

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı, Tekirdağ merkezli 5 ilde 3 sahil güvenlik personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve yasa dışı avlanan 23 balıkçı hakkında gözaltı kararı verdi.

Tekirdağ polisi haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 20'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler av yasağı olan bölgede balık avlamak, yasak bölgede av yapabilmek için rüşvet vermek ve almak iddiaları ile suçlanıyor.

20 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.