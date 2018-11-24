Uluslararası Marmara Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Uluslararası Marmara Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2018) Kocaeli Üniversitesi Uygulama Oteli Kartepe Park Otelde başladı.

Kongreye 20 farklı ülkeden 500'ün üzerinde katılımcı kayıt yaptırarak katılım sağladı. Açılış töreninde Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ercüment ÇIFTÇI, TÜBITAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN, IMASCON 2018 Başkanı Doç. Dr. Öznur GÖKKAYA, Elvan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ARSLAN, Arnavutluk'tan Floora MARKO,

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Rahmi TÜRKER, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Ali Kerem FIDAN konuşmalarıyla kongre ana teması Üretimde Yerlileştirme konusunda sunum yaptılar.

TÜBİTAK MAM, MARKA, Kocaeli Büyükşehir, Kartepe, Körfez, ve Gölcük Belediyeleri tarafından desteklenen IMASCON 2018, genç araştırmacılara ve öğrencilere öncelik veren Türkiyedeki ilk ve en büyük kongre olarak bu alanda öncülüğü üstlenmiştir.

Kongrede, Yurtiçi ve Yurtdışından çok sayıda sanayici, akademisyen ve lisans üstü öğrenci katılım sağlayarak alanlarında güncel araştırmalarını katılımcılara aktarma fırsatı yakaladılar. IMASCON 2018 de 500'ün üzerindeki başvurudan uluslararası hakem değerlendirmeleri sonrasında kabul edilmiş olan 332 bildiri ve 20 Poster sunumu ile devam edilmektedir.