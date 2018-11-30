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Sokak ortasında korkunç olay!

'de çekildiği öğrenilen kan donduran görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 12:22
Sokak ortasında korkunç olay!

İzmir'de yaşanan olay, kadına şiddet vakalarının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde sokak ortasında gündüz vakti tartıştığı kadına bağıran adam, onu aracına yaklaştırıyor ve ardından çaresiz kadının boğazına sarılıyor.

EVİNDEN GÖREN KADIN GÖRÜNTÜLEDİ

Bir anda kadına saldıran adam önce kadını tokatlıyor, sonra yumruklar ve tekmelerle darp ediyor. Korku dolu anları ise başka bir kadın evinden telefonu ile görüntüledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcının iddiasına göre, kadın daha sonra 2 adam tarafından araca bindirilip olay yerinden uzaklaştırılıyor.

İzmir'de sokak ortasında kan donduran görüntüler... Kadını tekme, yumruk ve dizle böyle darp etti!

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Sokak ortasında korkunç olay!
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