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Tiyatro oyuncusuna toplu taşımada taciz

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018
Tiyatro oyuncusuna toplu taşımada taciz
İstanbul'da Bağcılar'dan Mecidiyeköy Darülaceze tarafına hareket eden yolcu otobüsünde Mohammad O. isimli şahıs, tiyatro sanatçısı Ayten Demirkol'un gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Her şeyden habersiz oyuncunun fotoğraflarının çekildiğini fark eden bir başka yolcu şüphelinin telefonuna el koydu. Tacizde bulunan Mohammad O. kısa süre yaşanan arbedenin ardından halk otobüsüne kilitlenerek polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Mohammad O. hakkında soruşturma başlatıldı. Oyuncunun göğüs kısmına ait fotoğrafları telefonundan çıkan Mohammad O. suçunu itiraf etti. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dava açılan şüpheli 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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Tiyatro oyuncusuna toplu taşımada taciz
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