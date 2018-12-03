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O profesöre 25 yıl hapis

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018
O profesöre 25 yıl hapis
İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen jinekolog Fecri Sevilen hakkında 25 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, tedavi için muayenehanesine gelen iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve kadınlardan birinin mahrem fotoğrafını çekerek özel hayatını ifşa ettiği vurgulandı. Ünlü jinekolog, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları reddetti. Şikâyette sunulan davranışların tedavinin bir gereği olduğunu belirten Prof. Dr. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sevilen, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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O profesöre 25 yıl hapis
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