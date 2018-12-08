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Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli . Dr. , öğrenci evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili, bir kadın doktor ve üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 8.12.2018 23:12
Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü

Olay, merkez Nailbey Mahallesi, Tuncay Sokak'ta öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, bilinmeyen bir konuyu konuşmak üzere öğrenci evine çağrıldı. Evde çıkan tartışmada Doç. Dr. Girgin bıçaklandı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A. (23) ile pratisyen doktor Ç.G.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde savcının yaptığı inceleme sonrası Girgin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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