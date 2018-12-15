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Yavru kediyi yakarak öldürdüler

'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Muratpaşa ilçesinde bulunan , bir parkta yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2018 08:02
Yavru kediyi yakarak öldürdüler

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki Haşım İşçan Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece ısınmak için yaktıkları ateşe yavru kediyi attı. Vücudunun büyük bölümü yanan yavru kedi öldü.

Olay, sabah belediye temizlik görevlilerinin parka gelmesiyle ortaya çıktı.

Parkta yavru kediyi yakarak öldürdüler

Yanmış kedi ölüsünü gören işçilerin ihbarıyla parka polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polisler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

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Yavru kediyi yakarak öldürdüler
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