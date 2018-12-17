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Rahatsızlanan gemi aşçısı deniz ambulansı ile karaya tahliye edildi

Marshall adaları bayraklı bir yük gemisinde çalışan ve rahatsızlanan personel, Botu eşliğinde Deniz kurtarma Derneği’nin deniz ambulansı ile karaya çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 11:06
Rahatsızlanan gemi aşçısı deniz ambulansı ile karaya tahliye edildi

Bodrum açıklarında seyreden Marshall bayraklı 'Altay' yük gemisinde çalışan personelin gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine Türk yetkililerden yardım çağrısı yapıldı. Tele Sağlık çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne yapılan çağrıda gemi aşçısının rahatsızlandığı ve tahliye talebi olduğu açıklandı.

SAHİL GÜVENLİK ÖNLEM ALDI

Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Deniz Ambulansı sağlık ekibi ile birlikte hareket etmesinin tıbbi tahliyeyi hızlandıracağı göz önüne alınarak bölgedeki Sahil Güvenlik ekibinin tıbbi tahliye görevi yürütecek sağlık ekibinin takip ederek olası olumsuz durumda müdahaleye hazır olması istendi.



Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin sağlık ambulansı Karaada kuzey bölümüne demirlenmesi üzerine Ergün Şekerlisoy isimli 'Altay' yük teknesinin aşçısını deniz ambulansına alarak Marina'da bekleyen 112 Acil yardım ambulansına teslim etti. Hastanın yüz felci geçirdiği tahmin ediliyor.

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Rahatsızlanan gemi aşçısı deniz ambulansı ile karaya tahliye edildi
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