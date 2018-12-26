Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Dövme yaptırmanın zararları neler? Dövme yaptırmak zararlı mı?

Dövme yaptırmanın zararları neler? ?

? Bu soru dövme yaptırma fikrini zihinlerine kazımış gençler tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle gençler arasında trend olan dövme modası öncesi mutlaka bu haberi okumalısınız. Dövme yaptırmanın zararları neler?

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:15
Dövme yaptırmanın zararları neler? Dövme yaptırmak zararlı mı?

Dövme yaptırma konusu özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağda özellikle gençlerin tercih ettiği estetik alanları arasında yer alıyor. Çeşitli figürler, sosyal mesajlar, özlü sözler, yabancı dilde film sözleri ve birbirinden çeşitli simgeler dövme olarak tercih ediliyor. Peki dövme yaptırmak zararlı mı? Dövme yaptırmanın zararları neler? İşte bu soruların cevapları...

Dövme yaptırmak zararlı mı?

Dövme yaptırmak insan sağlığına zarar veren durumlar arasında gösterilir. Dövme yaptırmanın zararlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

  • Dövme yaptırmanın en yaygın riski cilt kanseridir.
  • Gebelik sırasında bebeğin gelişimini de olumsuz etkiler.
  • Çeşitli deri hastalıklarına davetiye çıkarır. Tetanos, genital uçuk ve hepatit B hastalığına da neden olabilir.
  • Lenf bezi iltihabı, alerjik reaksiyon ve keloid türü hastalıklar da dövme sonrası gözlemlenebilir.
  • Hijyenik koşullarda gerçekleştirilmeyen dövme yaptırma opeasyonu ciddi enfeksiyonlara neden olur.
  • AİDS türü hastalıkların rastlanması olasıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dövme yaptırmanın zararları neler? Dövme yaptırmak zararlı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN