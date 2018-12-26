Dövme yaptırmanın zararları neler? Dövme yaptırmak zararlı mı?

Dövme yaptırma konusu özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağda özellikle gençlerin tercih ettiği estetik alanları arasında yer alıyor. Çeşitli figürler, sosyal mesajlar, özlü sözler, yabancı dilde film sözleri ve birbirinden çeşitli simgeler dövme olarak tercih ediliyor. Peki dövme yaptırmak zararlı mı? Dövme yaptırmanın zararları neler? İşte bu soruların cevapları...

Dövme yaptırmak zararlı mı?

Dövme yaptırmak insan sağlığına zarar veren durumlar arasında gösterilir. Dövme yaptırmanın zararlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Dövme yaptırmanın en yaygın riski cilt kanseridir.

Gebelik sırasında bebeğin gelişimini de olumsuz etkiler.

Çeşitli deri hastalıklarına davetiye çıkarır. Tetanos, genital uçuk ve hepatit B hastalığına da neden olabilir.

Lenf bezi iltihabı, alerjik reaksiyon ve keloid türü hastalıklar da dövme sonrası gözlemlenebilir.

Hijyenik koşullarda gerçekleştirilmeyen dövme yaptırma opeasyonu ciddi enfeksiyonlara neden olur.

AİDS türü hastalıkların rastlanması olasıdır.