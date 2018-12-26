Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle H.C. ile karısı S.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, karısını bıçakladı.

Sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi, daha sonra eve girerek H.C'yi etkisiz hale getirdi.

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Komşuları H.C'yi eve gelen polis ekiplerine teslim ederken, sağlık ekipleri de S.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin evdeki incelemesi sürüyor.