İzmir'de korkunç olay! Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü

Aydın Hat Boyu Caddesi'ndeki evde Pınar Çoban ile birlikte yaşayan Ferhan Sarıçam, amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı öldürdüğünü, polise teslim olmayacağını ve yaşamak istemediğini" söyledi.

Amcası ve polis ekiplerinin gittiği adreste, tabancayla vurulan Çoban ile intihar eden Sarıçam'ın cesetleri bulundu.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Çoban'ın, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından olan NAC World Championship 2016'da kategorisinde dördüncü, geçen yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonası'nda da ikinci olduğu öğrenildi.

Vücut geliştirme sporuna bel fıtığı tedavisi için başlaması ve başarı hikayesi haberlere konu olan Çoban'ın, 2,5 yıldır Ferhan Sarıçam ile birlikte yaşadığı kaydedildi.