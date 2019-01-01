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Güven timlerinden yılbaşında "" kıyafetli kamuflaj

Başkentte, yılbaşı gecesine ilişkin alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı güven timleri kalabalığın arasına "" kılığında karıştı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 20:14
Güven timlerinden yılbaşında Noel Baba kıyafetli kamuflaj

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, dün gece Ankara'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı alanlarda "Noel Baba" ve balon satıcısı kılığında görev yaptı.

Bu kapsamda güven timleri, Kızılay bölgesinde 265, Ankara Şehirler arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 47 olmak üzere toplam 312 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

Uygulama sırasında tehdit ve cinsel taciz gibi 6 suçtan aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Timler, kutlamalarının yapıldığı alanlarda taşkınlık çıkartan toplam 32 kişiyi bölgeden uzaklaştırarak vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri sağladı.

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Güven timlerinden yılbaşında "Noel Baba" kıyafetli kamuflaj
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