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sonuçları 2019 tam sıralı listesi yayınlandı! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

yılbaşı özel çekilişinin başlaması ile birlikte gözler kazandıran numaralara çevrildi. Zengin olma hayali içerisinde büyük umutlarla bekleyen vatandaşlar son dakika gelişmelerini ve mpi.gov.tr’den gelen ilk verileri buradan görebilecekler. 2019 sonrası bilet sorgulama işlemi yaparak size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken biletinizin üzerinde bulunan rakamları ‘MPİ bilet sorgula’ sayfamıza eklemek. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları hemen sorgula! İşte kazandıran numaralar...

Giriş Tarihi: 1.1.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 09:18
Milli Piyango sonuçları 2019 tam sıralı listesi yayınlandı! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş dün 15:00'da başladı. Öncesinde yapılan resmi açıklamaya göre 70 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişinin saatinin de değiştiği belirtilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler kazandıran rakamlara çevrildi. 2019 son zamanların en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu. '' sayfası üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçları kolaylıkla görüntüleyebileceksiniz. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaraların listesi sabah.com.tr'de.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

31 Aralık Pazartesi günü 15:00'da başlayan yılbaşı özel çekilişinin sona ermesiyle büyük ikramiye kazanan numaralar da belli oldu! Amorti numaraları, 1 Milyon TL ve 70 Milyon TL ve diğer tüm kazandıran numaraları hemen öğrenebilirsiniz. Milli Piyango biletinizi ise bilet numarası ile sorgulatabilirsiniz.

İşte kazandıran tam sıralı numaralar;

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Milli Piyango sonuçları 2019 tam sıralı listesi yayınlandı! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgula
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