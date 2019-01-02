İki kardeşi öldürdükten sonra yılbaşı kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki kardeşin hayatına mal olan cinayetin sebebi bu kadar da olmaz dedirtti. Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Derince Limanı'nda işçi olarak çalışan İlhami Ayğan (45) ve inşaatlarda çalıştığı öğrenilen kardeşi Kıyas Ayğan (49) bir kıraathanede daha önceden tanıdıkları Talip Atalay ile alkol olmaya başladı.Muhabbet sırasında Atalay'ın 'Ben gariban adamım' demesi üzerine iki kardeş 'Gariban muhabbeti ile keyfimizi kaçırma' diyerek Atalay'ı tersledi. Bunun üzerine masadan kalkan Atalay bir süre sonra pompalı tüfekle dönerek kardeşlere kurşun yağdırdı. İki kardeş olay yerinde ölürken Atalay kaçtı. İzmit'teki TOKİ Arızlı konutlarında kalan arkadaşlarının yanına giden Atalay alkol alıp eğelendi. Cinayeti arkadaşlarına anlatan Atalay onların tavsiyesi üzerine aparmanın sığınağına saklandı. Atalay, polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken birlikte eğlendiği 4 kişi de gözaltına alındı.