Palu ailesi hakkında son dakika detayları ortaya çıkıyor! Tuncer Ustael ve Palu ailesi...

Palu ailesi bireyleri ve başlarından geçen olaylar hakkında tüm Türkiye araştırmalarını sürdürüyor. Müge Anlı'nın reyting rekorları kıran programı Tatlı Sert ATV'de yayınlanıyor. ATV ekranlarında herkesin dikkatini çeken Palu ailesi ve aileye damat olarak giren Tuncer Ustael'in işkenceleri, cinsel istismarları ve tecavüz iddiaları gibi birçok konu hakkında detaylı bilgileri haberimizde özetledik.

PALU AİLESİ KİM? AİLE BİREYLERİ VE DAMAT TUNCER USTAEL

Palu ailesinin fertleri hakkında detaylı özet şu şekilde; aile Harun ile Hava Palu'dan oluşuyor. Harun Hava çiftinin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek adında 5 çocukları var. Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası Harun Palu üstleniyor. Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve aileyi kontrolü altına alan Tuncer Ustael'e inanmayan iki kişi Harun Palu ve ölen Ahmet de pasifize edilmiş oluyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. Daha sonra ise Tuncer, eşini öldürttüğü Meryem'e tecavüz ediyor ve öldürüyor. Ahmet ve Meryem çiftlerinin çocukları Melike de aynı şekilde Tuncer tarafından öldürülüyor, Recep de Tuncer'in işkencelerinden kaçıyor.