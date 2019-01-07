Ağrı’da drone yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, gelişen teknolojiye dikkat çekilerek, helikopter türü (drone) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı, hava araçlarının kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden insansız hava araçlarının terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceği ihtimali üzerine il merkezi ve ilçelerde dronenin yasaklandığı belirtildi.

"KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN..."

Açıklamada, yasaklama kararının terör örgütlerince gerçekleştirilmesi muhtemel bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek ve kamu güvenliğini tam ve eksiksiz sağlayabilmek adına bu tür hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla uygulanacağı kaydedildi.

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Valilik, kaymakamlık, askeri yerler başta olmak üzere birçok yerde drone kullanımının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik/kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarı çaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri), NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde insansız hava aracı (drone) kullanımı yasaklanmıştır" denildi.

"KİMLİĞİ BELİRSİZ..."

Her türlü insansız hava araçlarını (drone) alan, temin eden ve kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini bildirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bildirilmeyen insansız hava araçlarının kimliği belirsiz hava aracı olarak değerlendirileceğine vurgu yapıldı.

Karara uymayanların mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesince cezalandırılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Gereğince adli ve idari işlem yapılacaktır."