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'da kaçırılan için nefes kesen operasyon

'da kaçırılarak ailesinden 40 bin dolar istenip evde alıkonulan Irak uyruklu F.A.H., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 18:52
Trabzon'da kaçırılan Iraklı için nefes kesen operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Irak uyruklu F.A.H.'nin 40 bin dolar fidye için kaçırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ALIKONULDUĞU EV TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, F.A.H.'nin Trabzon'da bir evde alıkonulduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, F.A.H.'yi alıkonulduğu evden kurtardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerince evde yakalanan şüpheliler H.Ö., E.B. ve kaçırılan F.A.H.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen S.M.B. ve Y.S.T. gözaltına alındı. 'Yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Trabzon'da kaçırılan Iraklı için nefes kesen operasyon
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