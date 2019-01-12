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Son dakika: Dikkat! Köpek saldırıları artabilir! alınmazsa çok kötü...

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de lise öğrencisi Mehmet Özer'e saldıran 25 genç öğrenciyi parçalayarak ölümüne neden olmuştu. Türkiye gündemine son dakika olarak düşen olayın ardından yurdun bir çok yerinde sokak köpek saldırıları artmıştı. Bu olaylar sonrasında Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, son dönemde artan köpek saldırılarına ilişkin “Kış aylarında olduğumuz için bu hayvanlar gıda temininde zorluk çekiyorlar. Açlık da saldırganlığı tetikliyor. Hızla önlem alınmadığında bu saldırılar da artarak devam edebilir” uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 12.1.2019 10:53
Son dakika: Dikkat! Köpek saldırıları artabilir! Tedbir alınmazsa çok kötü...

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de liseden çıkan bir gence saldıran 25 14 yaşındaki Mehmet Özer'in ölümüne neden olmuştu. Türkiye gündemine son dakika olarak düşen haberde sokak köpeklerine karşı belediyenin bir önlem almaması vatandaşları çileden çıkartmıştı. Olaydan bir kaç gün sonra yine o sokak köpekleri bir köpeği parçalamışlardı. O günden sonra başka şehirlerde de köpek saldırıları olmuş yaralanmalar ölümcül derecede olmuştu. Bu kadar saldırıların ardından Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, son dönemde artan köpek saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Dikkat! Köpek saldırıları artabilir! Tedbir alınmazsa çok kötü...
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