Son dakika: Dikkat! Köpek saldırıları artabilir! Tedbir alınmazsa çok kötü...

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de liseden çıkan bir gence saldıran 25 sokak köpeği 14 yaşındaki Mehmet Özer'in ölümüne neden olmuştu. Türkiye gündemine son dakika olarak düşen haberde sokak köpeklerine karşı belediyenin bir önlem almaması vatandaşları çileden çıkartmıştı. Olaydan bir kaç gün sonra yine o sokak köpekleri bir köpeği parçalamışlardı. O günden sonra başka şehirlerde de köpek saldırıları olmuş yaralanmalar ölümcül derecede olmuştu. Bu kadar saldırıların ardından Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, son dönemde artan köpek saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.