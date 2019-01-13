Talha Uğurluel’in skandal ifadesi ortaya çıktı!

FETÖ üyeliğinden tutuklanan tarihçi Talha Uğurlel'le ilgili soruşturma dosyasına şüphelinin ifadeleri damga vurdu. Emniyet'teki ifadesi de soruşturma dosyasında yer alan Uğurluel, 1998 yılında örgüte ait Yeşilırmak isimli dershanesinde görev yaparken kız arkadaşı ile evlenme isteğinin dershane yöneticileri tarafından kabul görülmediğini belirterek, "Bundan dolayı dershaneden kızdım ve ayrıldım. Hatta daha sonradan evlenmiş olduğum eşim ile disko ortamında tanışarak evlendim. Bu durum bile benim FETÖ üyesi olmadığımın kanıtıdır' ifadelerini kullandı.

UMRE TOPLANTISINDA PARA KONUŞULDU

Uğurlel ifadesinin devamında ise örgüte ait Sürat Turizm'in organize ettiği Umre turlarında rehberlik yaptığını bir seferinde kendisini yurt içinde bir toplantıya çağırdıklarını anlattı. 8 ay kadar bu şirkette çalıştığını aktaran Uğurluel, "Ali Karakaş'ın bu şirkette müdür olduğu dönemde Umre toplantısı yapıldı. Üç ya da dört kişi katılmıştık. Bu toplantıda nasıl daha çok kar edebileceği hususunda 3 saat konuşuldu. Bu durumdan büyük rahatsızlık duydum" dedi.

443 KEZ UÇMUŞ

Soruşturma dosyasında Uğurluel'in 2007-2018 yılları arasında kaç defa yurt dışına çıkış yaptığına dair tespitler yer aldı. Buna göre Uğurluel'in toplam 11 yıllık süre zarfında 443 uçuş kaydı belirlendi.. Bu uçuş kayıtlarında aynı zaman aralığında toplam 457 Bin 419 kişi ile giriş çıkış yaptığı belirlenirken, bunlardan 2 bin 487'sinin FETÖ şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

13 YIL İNCELENDİ

Uğurluel'in ayrıca 2005-2018 aralığında nerelerde konakladığı da mercek altına alındı. 13 yıllık süre zarfında değişik mekânlarda toplam 233 adet konaklama kaydı bulundu. Bu konaklama kayıtlarında toplam 29 bin 678 kişi ile aynı tarih aralığında konaklama yaparken, bunlardan toplam 259'unun örgüt şüphelisi olduğu tespit edildi.