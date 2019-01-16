Türk sanatçılardan Viyana’da konser

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk Oda Orkestrası'nın bağlama virtüözü Ahmet Koç ile seslendirdiği eserler, davetlilere keyifli anlar yaşattı. Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliği ile Türk Oda Orkestrası, "Köprü ve Ötesi" adlı konserini Viyana'da gerçekleştirdi. Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı. Orkestraya bağlama sanatçısı Ahmet Koç'un eşlik ettiği konserde Mozart, Dmitri Shostakovich, Âşık Veysel, Âşık Mahsuni Şerif ve Chris Rea gibi sanatçıların eserleri sunuldu. Konserde opera sanatçısı Hakan Aysev "Laçin, Belle" ve genç sanatçı Janet Şahin de "Bana seni gerek seni" adlı eserleri seslendirdi. Sanatçı Ahmet Koç, son konserlerini Berlin'de vereceklerini söyledi.