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Cezaevinden ankesörlü telefonla dolandırdılar!

’ta bulunduğu cezaevinden telefonla bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hükümlü M.V hakkında soruşturma başlatıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:38
Cezaevinden ankesörlü telefonla dolandırdılar!

Alınan bilgiye göre, "dolandırıcılık" suçundan Sinop'taki açık cezaevinde hükümlü bulunan M.V. (47), telefonla Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde hayvancılıkla uğraşan D.K'yı (50) aradı.

ÖNCE 9 SONRA 6 KEÇİ

Kendisini Erbaa'da görev yapan bir doktor olarak tanıtan M.V, parasını sonra vermek şartıyla iki günde 9 keçi istedi. Bunun üzerine D.K, keçileri şüphelinin yönlendirdiği kişilere teslim etti. M.V'nin 6 keçi daha istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan D.K, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Jandarma ekiplerince yapılan çalı��mada, dolandırıcılık olayına karışan ve keçileri teslim alan G.E, Ö.İ. ve H.G, Tokat'ta yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Sinop'taki cezaevinde hükümlü bulunan M.V. hakkında da soruşturma başlatıldı. Jandarma tarafından bulunan 9 keçi, D.K'ya teslim edildi.

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Cezaevinden ankesörlü telefonla dolandırdılar!
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