Davutpaşa patlaması davasında karar çıktı

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Zeytinburnu'nda21 kişinin öldüğü, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin davada 4 belediye görevlisi hapis cezasına çarptırıldı. Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde bir maytap atölyesinde meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi de yaralanmıştı. Soruşturma sonunda 10 kişi hakkında açılan dava 2014 yılında karara çıktı. Yargıtay 3 sanığın beraat kararıyla, 2 kişinin hapis cezasını onadı. Servet Kırna yönünden zamanaşımı kararı veren Yargıtay diğer 4 sanık yönünden ceza kararını bozdu. Bakırköy 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklar Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz hakkında "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme 4 sanığa da verdiği cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alarak davayı bitirdi.