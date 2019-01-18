Unutkan profesöre kapsül davası

Kanserli sol göğsü alınan B.Ö.E.'ye kemoterapi uygulandığı için takılan silikon protez çıkarıldı. Hastaya takılan silikonun aylar öncesinden çıkarılmasına rağmen halen iyileşmeyen göğsünün içinde yabancı bir cisim fark edildi. Başka bir hastanede çıkarılan cismin, daha önce takılan silikon protezin kapsülü olduğu iddia edildi. B.Ö.E., silikon protezi takıp daha sonra çıkardığı sırada kapsülü unuttuğu iddiasıyla Prof. Dr. Mahmut M.'ye 110 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın reddini talep eden profesör ise, "Silikon kapsülünün unutulması mümkün değildir. Vücudun savunma sisteminin silikona karşı oluşturduğu bir bağ dokusudur." dedi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iki yıl önce açılan davaya göre B.Ö.E. adlı kadın, sol göğsünde bir kitle olduğunu öğrenince kitlenin iyi huylu mu, kötü huylu mu olup olmadığının tespiti için patolojik inceleme yaptırdı. Tetkiklerde genç kadının sol göğsündeki kitlenin kötü huylu (kanserli) bir niteliğine sahip olduğu ve kitlenin en kısa sürede alınması gerektiği belirtildi. B.Ö.E., tavsiye üzerine Türkiye'nin önde gelen hekimlerinden Prof. Dr. Mahmut M.'ye başvurdu. Prof. M., B.Ö.E.'ye kitlenin hemen alınması gerektiğini anlattı. B.Ö.E.'nin sol göğsündeki kanserli kitle 2014'te alındı. Alınan kitlenin büyüklüğü ve estetik açıdan olumsuz bir görüntü oluşturmaması için profesörün önerisiyle genç kadının sol göğsüne silikon protez konuldu. Ancak ameliyat sonrası çıkarılan tümörün cinsi nedeniyle B.Ö.E.'ye kemoterapi uygulanmasına karar verildi. Kemoterapi tedavisi uygulayan Prof. Dr. Başak U., ameliyat yarasında enfeksiyon oluştuğu gerekçesiyle kemoterapiye devam etmenin son derece riskli olduğunu belirterek silikonun tekrar çıkarılması gerektiğini belirtti.

SİLİKON KAPSÜLÜ 10 AY ÖNCE ALINAN GÖĞSÜNDE KALDI

Kemoterapi nedeniyle enfekte olmuş yaranın bir türlü iyileşmemesi ve ameliyat yarasının kızarık ve ağrılı bir şekilde olması nedeniyle B.Ö.E.'nin sol göğsüne takılan silikon protez, davalı Prof. Mahmut M. tarafından 20 Kasım 2014 tarihinde çıkarıldı. Artık bir sorun kalmadığını düşünen B.Ö.E., bir ay boyunca radyoterapi seanslarına devam etti. Ancak seanslar bitmesine rağmen göğüsdeki ameliyat yarası kapanmadı. Aradan yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen ağrısı ve yarası iyileşmeyen genç kadının başka bir hastanede yapılan kontrolünde göğsünde bir cismin olduğu fark edildi. Başka bir doktor tarafından yaklaşık 10 ay sonra 14 Eylül 2015 tarihinde çıkarılan cismin daha önce silikon protez çıkarılırken Prof. Mahmut M.'nin unuttuğunu iddia ettiği silikonun kapsülü olduğu anlaşıldı. B.Ö.E. bunun üzerine Prof. Mahmut M.'ye iki yıl önce 110 bin liralık tazminat davası açtı.

KAPSÜL DEĞİL BAĞ DOKUSU

Davanın reddini isteyen Prof. Mahmut M.'nin avukatı, "Müvekkilim kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sırasında silikonu almaya gerek görmemiştir. Sonrasında ise tıbben gerekli gördüğü zamanda çıkartmıştır. Tüm tıbbi işlemler büyük bir dikkat ve özen ile yapılmıştır. Müvekkilimin herhangi bir kusuru ve ihmali yoktur. Davacının silikon kapsülünü müvekkilimin unuttuğu iddiası ise tamamen gerçek dışıdır. Silikon kapsülünün unutulması mümkün değildir. Vücudun savunma sisteminin silikona karşı oluşturduğu bir bağ dokusudur. Bir başka ifade ile meme protezine karşı eğer vücutta bir reaksiyon gelişirse buna tıpta verilen isim kapsüldür. Kapsül oluşmasının bir başka nedeni alınan radyoterapi tedavisidir. Silikon kapsülü, silikon protezine karşı oluşan, vücudun aşırı tepki vermesi olarak adlandırabilecek ve silikonun çevresini saran sert bir kılıfın oluşması halidir. Davacının iddiaları haksız ve dayanaksızdır" dedi.