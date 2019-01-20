Kolide, sevgi ve mutluluk var

BUGÜN NELER OLDU

Esra Erol ve Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle köy okullarını yalnız bırakmıyor. 19 Aralık'ta "Esra Erol'da" programında başlatılan "Kolide Ne Var?" kampanyası ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklarımızın yüzlerini güldürdü. "Biz çocukların gözündeki gülümseme olmak istiyoruz; onların sevinci olmak istiyoruz" diyerek yola çıktığını her fırsatta belirten Erol, bugüne kadar ulaştıkları öğrenci sayısını da önceki gün atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" programında açıkladı. Kampanya başlayalı henüz bir ay olmasına rağmen bu süre zarfında 41 okulda, bin 57'si kız, bin 166'sı erkek olmak üzere toplamda 2 bin 223 öğrenciye ulaştıklarını belirten Erol, kampanyanın hazirana kadar süreceğini açıkladı.Programda Erzurum Pasinler Serçeboğazı köyünden de canlı yayın yapıldı. Bağlantıda, yarıyıl karnelerinden sonra kolilerini de alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ile birlikte kolileri dağıtan "Esra Erol'da" ekibi, çocukların sevgi çemberine alındı. Öğrencilerin mutluluğu ekran başındaki seyircileri olduğu kadar Esra Erol'u da duygulandırdı. Erol'un öğrencilerin mesajları ve sevgi gösterileri karşısında gözlerinin dolduğu gözlemlendi. MAGAZİN