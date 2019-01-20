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Tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi! Bizans dönemine ait 2 bin geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Iğdır tarihinin en büyük, tarihinin ise 3. büyük kaçakçılığına darbe vuruldu. Operasyon kapsamında Bizans dönemine ait 2 bin geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1'i polis memuru 15 kişi gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 20:55
Tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi! Bizans dönemine ait 2 bin 569 sikke ele geçirildi

Iğdır tarihinin en büyük, Türkiye tarihinin ise 3. büyük tarihi eser kaçakçılığına darbe vuruldu.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 45 gündür titiz bir şekilde takibe aldıkları tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon için düğmeye bastı.

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Kaçakçılara tarihi eserleri satmak için yapılan pazarlık sırasında baskın yapan ekipler, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 569 sikkeyi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Gözalına alınan şüphelilerden aralarında polisin de olduğu 5'i sorgularının ardından serbest bırakılırken diğer 10 şüpheli ise emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorguları tamamlanan şüpheliler Hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest kalırken, 5'i de tutukladı.

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