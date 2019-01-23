Karısını 15 bıçak darbesiyle öldürüp cesedin başında polisi aramış

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak günü akşam saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. Hasan Açık ve eşi Hürü Açık evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Açık, mutfaktan aldığı bıçakla Hürü Açık'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan koca Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTOPSİ SONUCU KAN DONDURDU

Olayın ardından ise cinayet gecesi yaşananların ayrıntısı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Hürü Açık'ın yapılan ilk otopsisinde 15 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, Hasan Açık'ın ise karısını öldürdükten sonra cesedin başında bekleyerek 155 polis telefonunu arayıp ağlayarak "eşimi bıçaklayarak öldürdüm gelin beni alın" dediği ve kendini ihbar ettiği ortaya çıktı.