KOAH’a balon nefesi

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İstanbul'da yaşayan KOAH hastası Ahmet Adıgüzel (56) 40 yıldır boyacılık yapıyor. Memleketi Sivas'a inşaatta çalışmak için gittiği sırada şiddetli üşütme şikayeti ile doktora giden Adıgüzel'e KOAH teşhisi konuldu ve akciğer nakli olması gerektiği söylenerek İstanbul'a yönlendirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer nakil bekleme listesindeyken bronş içi temizliğini sağlayan rezektör balon yöntemi uygulanan Adıgüzel şimdi rahatça merdiven inip çıkabiliyor, yürüyüş yapabiliyor, en önemlisi de artık nefes alabiliyor. Adıgüzel "Konuşurken bile yoruluyordum. 2005'te doktor gitmiştim. Bir ilaç verdiler. '6 ay sonra kontrole gel' dediler. Bir kutu kullandım. Bir daha gitmedim. Doktor bana 'Sen kuş mu besliyorsun' demişti o zaman. Kuş da besliyorum. İşim gereği de yutmadığım toz yok. O zaman korktuğum için gitmedim. Şimdilik nakle gerek kalmadı. Mutluyum" dedi. Adıgüzel'e patenti Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca'ya ait olan 'rezektör balon' yöntemini uygulayan göğüs cerrahı Doç. Dr. Erdal Taşçı da 'Hastamızın akciğer nakline ihtiyacı vardı ama çok erken dönem olduğu için Prof. Dr. Yalçın Karakoca hocamızın bulduğu 'rezektör balon yöntemiyle' bronş içi temizlik ve masaj yaptık. 2.5 saat süren işlem sonrasında hastamızın bronşlarındaki nefes almasını engelleyen ödemi temizledik. Hastamızın solunum yollarının daha rahat çalışmasını sağlamaya çalıştık. Takibine devam ediyoruz, ihtiyacı olursa bu işlemi tekrarlayacağız. Bu işlemi her KOAH hastasına yapamayız. Akciğer nakil aday adaylarından seçilmiş bazı hastalarda; nakil zamanını ertelemek, hastayı normal yaşam konforuna getirmek için yapılıyor" dedi.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca'nın icat ettiği ve patentini aldığı 'bronş içi kazıma yöntemi ve rezektör balon cihazı' tüm dünyanın dikkatini çekti. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sahibi olduğu dünyanın en büyük kalp ve akciğer hastalıkları hastanesi London Royal Brampton Hospital'dan Prof. Dr. Samuel Kemp, 2 yıl önce Türkiye'ye gelerek cihazın kullanımı ve yöntem hakkında bilgi aldı. Cihaz, Japonya'da "Dünya Bronkoloji Ödülü"ne layık görüldü.