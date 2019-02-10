Beş asırlık camiye metal vida çaktılar!

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SelimiyeCamisi'nin küçük bir modeli olarak Mimar Koca Sinan tarafından Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1572 yılında yapılan Cedit Ali Paşa Camisi'nde başlatılan restorasyonda tarihi caminin duvarlarına büyük metal vidalarla tabela tutturulması vatandaşların tepkisine neden oldu.Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda özel bir şirket tarafından Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Cedit Ali Paşa Camisi restorasyona alındı. Restorasyon çalışması yapan şirket tarafından çelik malzemelerle caminin dış duvarına tabela çakıldı. Vatandaşlar "Restorasyon yapılan camiye zarar veriyorlar" diyerek tepki gösterdi.Tek şerefeli minaresinin Balkan Harbi'nde Bulgarlar tarafından yıkılmasının ardından tekrar yapıldığı bilinen caminin, Selimiye Camisi'nin küçük bir modeli olmasının yanı sıra, yapımı ve bakımında kullanılacak maddi kaynağın sağlanması amacıyla 1569 yılında Edirne'deki Ali Paşa Çarşısının yaptırıldığı belirtiliyor.Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29 Mayıs 2009 tarih ve 2543 sayılı kararıyla, 13 Ağustos 2018 tarihinde yer tesliminin yapıldığı caminin restorasyon işinin 20 Ekim 2020 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Restorasyonun sözleşme bedeli 3 milyon 871 bin TL.