Kıskançlık cinneti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Esenyurt'ta sevgilisi Rabia K. (23) ile tartışan E.Ç. (26) genç kızı defalarca bıçakladı. Sevgilisini kanlar içerisinde yerde gören E.Ç. öldüğünü düşünüp babasını aradı. "Baba ben sevgilimi öldürdüm sizde kaçın" dedi. Olay yerinden kaçtı, kısa bir süre sonra polise gidip teslim oldu. Avcılar Mesire Alanı'nda bulunarak hastaneye kaldırılan Rabia K.'nin durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Öte yandan polise teslim olan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Ç.'nin polise, "Benden para istedi. Beni aldattığını düşünüyorum" diye ifade verdiği ileri sürüldü. SABAH'ın ulaştığı baba, olaydan sonra oğlunun kendisini aradığını belirterek, "Baba ben kızı öldürdüm. Annemi kız kardeşimi al kaç dedi. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Sonra oğlunuz yakalandı diye haber geldi" dedi. Şüpheli E.Ç.'nin sosyal medya paylaşımlarının altına olaydan sonra, "Öldün oğlum sen" yazıldığı görüldü.