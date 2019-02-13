Şiddet mağduru muhabire koruma

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Televizyon muhabiri G.D., evli iş adamı E.B.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. İş adamı hakkında, G.D.'ye 2 ay süreyle yaklaşmama kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 30 yaşındaki televizyon muhabiri G.D., birliktelik yaşadıkları E.B. (37) ile geçen 28 Aralık'ta Fulya'daki Polat Tower Residance'a gitti. G.D., burada çıkan tartışmada kendisini darp ettiğini öne sürdüğü E.B.'nin kendisini yerlerde sürüklediğini anlattı. Bağırarak yardım isteyen G.D.'nin çığlıkları üzerine polis çağırıldı. Polis merkezine götürülen ikilinin ifadesi alındı. G.D., E.B. hakkında davacı ve şikâyetçi oldu. Ankara'daki bir şirketin sahibi olan E.B. ifadesinde, G.D.'nin aşırı alkollü olduğunu belirtip "Telefondaki mesajları ve fotoğrafları göstermek için kalkmasını söyledim. Kalkmayınca kolundan tutarak yere doğru çektim. Ağlamaya başladı. Çıplak ayakla daireden çıktı. Ben de arkasından giderek G.D.'yi tutup kucağıma aldım ve yatağına yatırdım" dedi. E.B.'nin 2 ay süreyle G.D.'ye 2 ay yaklaşmama kararı verildi.