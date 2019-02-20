Zatürree sandı, damarı yüzde 80 tıkalı çıktı

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Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Eralp Tanaçan, sol kürek kemiğindeki ağrı nedeniyle ciğerlerini üşüttüğünü sandı ama yanıldı. Tanaçan, daha önce de zatürree olduğu için bu kez de üşüttüğünü zannetti. Ancak doktorların normal bir röntgen çekip göndermek yerine dikkatli davranmasıyla hayatı kurtuldu. Hastanede ilaçlı röntgen ve solunum fonksiyon testi sonucunda akciğerindeki damarın yüzde 80 oranında tıkalı olduğunu öğrendi.Ailesinden uzakta, gurbette öğrenci hayatı yaşarken kendisini bir anda hastanede bulan Eralp, yaşadıklarını ve tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir gün otururken sırtıma, sol kürek kemiğime bir ağrı girdi. Ciğerlerimi üşüttüğümü düşünerek hastaneye gittim. Çünkü daha önce bir kez zatürree olmuştum. Tetkikler sonucunda akciğere giden damarımda pıhtı olduğu fark edildi. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne yatırdılar. 10 gün tedavi gördüm. Bu sırada ailemden eski röntgenlerimi getirmelerini istediler. Ancak eski röntgenlerim ilaçlı röntgen olmadığından damar tıkanıklığı görünmüyordu. Daha sonra oradaki doktorlar beni, İstanbul'a göndermek istedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli'ne yönlendirdiler. Erken teşhis olduğu için pıhtının atması gibi durum yaşanmadı. 2015'te de eğer ilaçlı röntgen çektirmiş olsaydım damarımdaki sorun çok daha erken ortaya çıkabilirdi. Ama yine de ağrımı hafife almayıp hastaneye gittiğim için çok şanslıyım. Bir diğer şansım ise, okula giderken hafta içi her gün 6 kilometre yürümem oldu. Bu süreçte hareketsiz kalmış olsaydım belki çok daha kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdim."Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, 23 yaşındaki bir gencin akciğer damarının yüzde 80'inin tıkanmasının dünyada çok nadir görülen bir hastalık olduğunu dile getirdi. Yıldızeli, "Hastanın tanısı, izole pulmoner arter vasküliti. Bu hastalıkta beşinci olgumuz. Bu hastalık akciğer damarını tutup başka damarı tutmadığı için enteresan. Akciğer pıhtısı ile karıştırılır ama tanı ameliyat ile konulur. Hasta genç olduğu için genel durumu iyiydi, yürüyemez hale gelseydi ameliyat başarılı olmazdı. Hastamız erken dönemde geldiği için hastalık nüks etmeyecek. Sağ kalp yetmezliği gelişmeyecek" dedi.