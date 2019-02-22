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8 yavrusu olan köpeği öldürdü

'ın Koyulhisar ilçesinde 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 09:50
8 yavrusu olan köpeği öldürdü

Koyulhisar ilçesinde yaşayan Kaan Demirci kendisine ait dişi köpeği hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Demirci, yaptığı incelemede köpeğinin silahla vurulduğunu gördü. Yeni doğan 8 yavrusu olan köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle Demirci, komşusu C.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Yavrularını emziren anne köpeğin öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri yavrularının hayatta kalabilmesi için mama desteği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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8 yavrusu olan köpeği öldürdü
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