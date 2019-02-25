Bir sevinç bir hüzün

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Bir evde sevinç, diğerinde ise üzüntü gözyaşları var. Daha önce bir evlatlarını kalp nakli beklerken kaybeden, bir oğulları da yine kalp nakilli olan Şeker ailesi, Doğan'ın da nakil olmasıyla rahat bir nefes aldı. Ancak Arnavutluk'tan İstanbul'a gelen Abakay ailesi için endişeli bekleyiş devam ediyor. Aslen Gaziantepli olan 13 yaşındaki Mehmet Akıncı Abakay ile Siirtli 13 yaşındaki Doğan Şeker, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil listesinde kalp nakli bekliyordu. Geçtiğimiz hafta Doğan'a uygun kalp bulundu ve başarılı bir kalp naklinin ardından sağlığına kavuştu. Fanatik Beşiktaşlı olan Doğan hastane odasında bile imzalı formasını üzerinden çıkarmıyor. Formasıyla poz veren Doğan, "Bir abimi kalp nakli beklerken kaybetmiştik. Diğer abim de kalp nakilli. Ailem benim için çok endişendi. Yılda 80 kişiye kalp nakli yapılıyor. Zaten iki ayda kalp bulunması mucize. Ben bir mucizeyim" dedi.Arnavutluk'ta yaşayan 4 çocuklu Abakay ailesinin üçüncü çocuğu olan Mehmet, bir ay önce ülkesindeki doktorlar "Yapacak bir şey yok" deyince Türkiye'ye geldi. ABD vatandaşı da olan Mehmet'i Arnavutluk'un ABD Büyükelçisi ziyaret etti ve her türlü imkânın sağlanacağını söyleyip nakil için ABD'ye göndermek istedi. Ancak Abakay ailesi, Türkiye'yi tercih etti. Geçtiğimiz hafta Mehmet'in durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Mehmet, acilin acili bekleme listesinde ve endişeli bekleyiş devam ediyor.