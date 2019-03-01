Anaokulunda karanlık oda skandalı

Karşıyaka'da özel bir okulda minik öğrencilere ceza için uygulanan yöntem "pes" dedirtti. Olay anaokulunda bir öğrencinin doğum günü için bulunan bir velinin, yaşananları kameraya kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen T.K., arkadaşlarıyla şakalaşan 4 yaşındaki B.A.'yı kucağına alıp, karanlık odaya kapattı.

OLAYA ŞAHİT OLAN VELİ ÇOCUĞUNU OKULDAN ALDI

Bu anlara şahit olan veli, karanlık odaya kapatılan küçük çocuğun ailesine haber verdi. Daha sonra kendi çocuğunu da okuldan alarak, okul yönetimi ve öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun karanlık odaya kapatıldığını öğrendikten sonra okula koşan anne Özlem A., "Bu kadar sorumsuzluk olamaz. Hem yönetim hem öğretmenler suçlu" dedi.