Meteoroloji'den son dakika yeni hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak?

Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışları yerini soğuk havaya bıraktı. Havanın açık olmasına rağmen soğuklar hissedilir derecede kendini gösteriyor. Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte 4 Mart Pazartesi günlük hava durumu raporları.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar; Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.