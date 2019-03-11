4 yaşına 3 kalp ameliyatı sığdırdı

BUGÜN NELER OLDU

Adanalı Kolcuoğlu ailesinin doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan iki kızı, üst üste geçirdikleri ameliyatla sağlıklarına kavuştu. "Dengesiz Atriyoventriküler Septal Defekt" hastalığı ile dünyaya gözlerini açan Yıldız (7) ve Masal (4) isimli iki kız kardeş, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ceyran'ın cerrahi müdahalesi ile şifa buldu.Yıldız ve Masal'ın anneleri Esra Kolcuoğlu (35), evlendikten 8 sene sonra aldıkları bebek haberi ile mutlu olmuştu. Fakat daha 7 aylık hamileyken bebeğinin kalbinin delik olduğunu öğrenmesi ile mutluluğu yarım kaldı. Bebeğini aldırmak istemeyen Esra Kolcuoğlu, ilk evladı olan Yıldız bebeği dünyaya getirdi.Yıldız'ın 3 yaşındayken geçirdiği cerrahi operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyleyen Esra Kolcuoğlu, Masal'ın da aynı hastalıkla doğduğunu öğrendiğinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "16 yıllık evliyim. Eşimle 8 yıl aradan sonra çocuk sahibi olduk. Yıldız 3 yaşındayken ameliyat oldu ve çok şükür sağlığına kavuştu. Sonra ikinci kızım Masal oldu. Masal'ın da doğar doğmaz kalp ile ilgili sıkıntıları oldu. Masal'ın durumu daha ağırdı. Masal'ın nefesi kendine yetmiyordu. Masal'ın oksijeni iki ameliyattan sonra ancak yüzde 80'leri buldu. En ufak koşsa elleri morarıyordu. Geçirdiği 3 ameliyatın ardından oksijeni şu an yüzde 90'lara ulaştı. Çok şükür ikisi de sağlığına kavuştu" dedi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Kartal Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ceyran, Masal'ın sağlık durumu ile ilgili şöyle konuştu:"Kalbinin sol tarafı hiç gelişmeyeceğinden, sağ ile solu birleştirdik. İlk operasyonda vücudun üst kısmının toplardamarı kalbe gelen ana damarı kalpten ayrılıyor, akciğer damarına bağlanıyor. Biz kalbi pompa olarak kullandığımız için kirli kanı direk kalpten ayırıp akciğerlere kısa yoldan gönderiyoruz. İkinci ameliyatla bu kalbin üst kısmının toplardamarını direk akciğere bağlamış olduk. Aradan 4 yıl geçtikten sonra Masal büyüdü kilo aldı, yürümeye başladı. Üçüncü operasyonla vücudun orta kısmını akciğere bağladık."Masal'ın oldukça başarılı bir süreç yaşadığını ve hayati tehlikeyi atlattığını vurgulayan Prof. Dr. Ceyran, şunları söyledi: "Bu tedavi 3 ayrı zamanda, 3 ayrı ameliyat yaptığımız uzun soluklu bir süreçtir. Aradan 4 yıl geçtikten sonra Masal büyüdü, kilo aldı ve yürümeye başladı. Normalde bu şekilde hayatta kalan hasta sayısı çok azdır."