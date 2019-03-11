7 evladını 45 yıl sonra duydu

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Giresun'da yaşayan 7 çocuk babası çiftçi Dursun Akmaz (63), 18 yaşında traktör kullanırken kontrolü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Hastanede gözlerini açtığında kulaklarının duymadığını fark etti. Doktorları bir daha duyamayacağını söyledi. 45 yılı sessizlik içinde geçiren Akmaz'ın çaresizliği biyonik kulakla (koklear implant) son buldu. Akmaz'ın en büyük isteği, eşi ve 7 çocuğunun ağzından "Seni seviyorum" cümlesini duymak oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Ululslararası Koklear İmplant Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, "Ameliyat sonrası süreçte ilk işitsel uyaranlar gönderildi. Hastamız artık sesleri duyuyor. İlk 6 ayda hızlı bir ilerleme bekliyoruz. Sonrasında bu artış bir kaç yıl daha devam eder ve ortalama üç yıl sonra en üst seviye duymaya ulaşır" diye konuştu.