Ailesiyle vedalaştı, ameliyatla kurtul

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ Muratlı'da yaşayan 49 yaşındaki Erdoğan Eser, kalbindeki aort damarı yırtılınca ailesiyle vedalaştı ama ameliyatla kurtuldu. Eser, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide unutulmaz bir sağlık mücadelesi ile karşı karşıya kaldı. Kalp krizi geçirdiği zannedilerek evine gönderilen Eser'in damarındaki yırtılma saatler sonra fark edildi. Hemen İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Eser, öleceği korkusuyla ameliyat öncesi tüm ailesiyle tek tek vedalaştı. Ancak Doç. Dr. Korhan Erkanlı ve Op. Dr. Mustafa Özer Ulukan'ın gece yarısı başlayan ve 6 saat süren cerrahi müdahalesinin ardından sağlığına kavuşarak ikinci baharına 'merhaba' dedi. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Eser, "Hastaneye giderken öleceğim korkusuyla aile bireylerini tek tek çağırdım ve vedalaştım" diye konuştu. Doç. Dr. Erkanlı ise "Kalpten çıkan damarın kasıklarına kadar yırtıldığını gördük. Bütün iç organları risk altındaydı. Acil ameliyata aldık. Böyle ameliyatları geciktirmemek gerekiyor yoksa ölümcül sonuçları olabilir" ifadesini kullandı.SABAH