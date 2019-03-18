Merdiven korkusunu homeopati ile yendi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yükseklik korkusu nedeniyle yıllardır merdiven inip çıkamayan Eyüp Çelik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanı "Homeopati" ile sağlığına kavuştu. Büyük oranda bitkisel ve mineral ilaçlarla yapılan tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Çelik, "Eşimle çocuk beklerken, bebeğimizi asansörsüz binadaki dairemize nasıl taşıyacağımı düşünüyordum. 5 aylık tedavi sonrasında hastalığı yendim. Şu anda merdiven inebiliyor ve çıkabiliyor olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Tedaviyi yürüten Medipol Mega Hastanesi'nden Uzm. Dr. Yegane Özcan ise "Homeopati 2016'da Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sertifika ile yasal hale geldi. İlaçların yüzde 80'i bitkilerden, yüzde 15'i minerallerden yüzde 5'i canlı dokulardan oluşur" dedi.