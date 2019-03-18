Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Merdiven korkusunu homeopati ile yendi

Merdiven korkusunu homeopati ile yendi

ERDOĞAN YAPIK
ERDOĞAN YAPIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Merdiven korkusunu homeopati ile yendi
İstanbul'da yükseklik korkusu nedeniyle yıllardır merdiven inip çıkamayan Eyüp Çelik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanı "Homeopati" ile sağlığına kavuştu. Büyük oranda bitkisel ve mineral ilaçlarla yapılan tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Çelik, "Eşimle çocuk beklerken, bebeğimizi asansörsüz binadaki dairemize nasıl taşıyacağımı düşünüyordum. 5 aylık tedavi sonrasında hastalığı yendim. Şu anda merdiven inebiliyor ve çıkabiliyor olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Tedaviyi yürüten Medipol Mega Hastanesi'nden Uzm. Dr. Yegane Özcan ise "Homeopati 2016'da Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sertifika ile yasal hale geldi. İlaçların yüzde 80'i bitkilerden, yüzde 15'i minerallerden yüzde 5'i canlı dokulardan oluşur" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merdiven korkusunu homeopati ile yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN