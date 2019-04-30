SAT komandoları genellikle taarruz adı ile anılsalar da istihbarat toplama, görev alma, bilgi edinme gibi görevlerde de aktiflerdir. Yabancı limanlarda kontrol sağlama, kaçırılma, rehin alım gibi durumlarda müdahalelerde görev alırlar. Sat komandoları Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığına bağlı askeri birliktir.

Kimler SAT komandosu olabilir?

SAT komandoları vatanı ve milleti için canını feda etmeye hazır, belli başlı korkuları olmayan örneğin; karanlık, yükseklik, yalnız kalma gibi korkular yaşayamayanların SAT komandosu olmaları mümkündür. Fakat eğitim süreci çok önemlidir.

SAT komandosu nasıl olunur?

SAT komandosu olmak için öncelikle askeri lise, Anadolu liseleri, düz liseler veya meslek liselerinin birinden mezun olmak gerekmektedir. Mezun olduktan sonra Deniz Astsubay veya Deniz Harp Okulu sınavına girilmesi gerekmektedir. Deniz Astsubay Okulu'nun eğitim süresi 2 senedir. Deniz Harp Okulu ise subay yetiştirir ve eğitim süresi 4 senedir.

SAT komandosu olunabilmesi için bu okullarda son sınıfa kadar gelinmesi gerekmektedir. Son sınıfta SAT komandosu olmak için gönüllerin isimleri alınır. Gönüllü olmak SAT komandoluğu için çok önemlidir. Verilecek eğitimin zorluğu ve mesleğin getirdiği tehlikeli durumlar göze alınacak olursa gönüllülük esası zorunludur.

44 dalda eğitim alınır

Okulu bitirdikten sonra gönüllü subay ve astsubaylar eğitime alınırlar. Verilen bu eğitim süreci oldukça ağır şartlarda yapılmaktadır. Subay ve astsubay adayları bu alanda 44 ayrı dalda eğitim alırlar.

SAT komandoluğu eğitimine ara verilir mi?

SAT komandoluğu eğitimine ara verilemez. Böyle bir tercih şansı yoktur. Eğitimi dondurmak söz konusu değildir.

SAT komandoluğu eğitimde telefon kullanılır mı?

SAT komandoluğu eğitiminde elektronik eşya kullanımı yasaktır. Telefon, bilgisayar gibi iletişim cihazları eğitim süresince kullanılamaz.

Eğitimin son haftası en önemli haftadır

Bu eğitime başlayan herkes eğitimi sonlandıramayabilir. Çok zorlu bir eğitim süreci olan SAT komandoluğu birçok kişiyi zorlamaktadır. Özellikle eğitimin son haftasında subay ve astsubay adaylarına haftada sadece 4 saat uyuma izni verilmektedir. Yemek ihtiyaçlarını doğadan karşılarlar. Bu süreç eğitimin en zor süreci olarak bilinir. Psikolojik ve fiziksel dayanılması güç durumlar eğitimin son haftasında adaylara uygulanır. Son eğitim haftasını başarıyla tamamlayan adaylar SAT komandosu olmaya hak kazanırlar.