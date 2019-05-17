İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri başladı

RAMAZAN'IN MANEVİ İKLİMİ ETKİNLİKLERLE ZİRVEYE TAŞINACAK

Maneviyatın zirveye ulaştığı Ramazan ayı, İstanbul'da bu yıl da hep birlikte yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi iklimini, sanatsal ve kültürel etkinliklerle zirveye taşıyacak. İstanbullular, gelenekselleşen Ramazan İstanbul Etkinlikleri kapsamında 16 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Yenikapı ve Maltepe Sahilleri ile Sultanahmet Meydanı'nda kurulan etkinlik alanları başta olmak üzere şehrin dört bir köşesinde buluşacak.

İSTANBULLULAR RAMAZAN AYINI DOLU DOLU YAŞAYACAK

Maltepe ve Yenikapı Sahilleri Ramazan ayı boyunca iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrasında Sultanahmet Meydanı ise iftar öncesi ve iftar sonrasında Tasavvufi Eserler, İrfani Türküler, Ezgiler, Şiirler ve Geleneksel Gösteri Sanatları gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden değerli sanatçıların müzik ve şiir dinletileri, Maltepe ve Yenikapı Sahillerindeki etkinlik alanları ile Sultanahmet Meydanı'nda İstanbullularla buluşacak. Etkinlik alanlarında her akşam ezanından önce tasavvuf müziği dinletisi olacak, akşam ezanı ve duanın ardından iftar için ara verilecek, iftar sonrası çocuklar için özel sahne etkinlikleri olacak. Teravih Namazı esnasında etkinliklere ara verilecek, teravih sonrası konserler düzenlenecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Maltepe ve Yenikapı Sahilleri ile Sultanahmet Meydanı'nda kurulan etkinlik alanlarında çocuklar için renkli ve eğlenceli programlar hazırlandı. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, Ramazan'a özel yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Ayrıca çocuklar için; şişme oyun karakterleri, kostüm karakterler ve çocuk parkı alanlarda hizmet verecek. Çocuklar, geleneksel sanatlardan orta oyunu, Meddah ve Karagöz-Hacivat ile eğlenceli dakikalar geçirecek. Çocuklara yönelik tiyatro oyunları da etkinliklere renk katacak.

YENİKAPI VE MALTEPE ETKİNLİK ALANLARI RAMAZAN'A HAZIR

Yenikapı ve Maltepe Etkinlik alanları, İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde hazırlandı. İstanbullular, etkinlik alanlarında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı Şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaşabilecekler. Köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden bozaya kadar pek çok ürün çarşıda bulunuyor. Çok sayıda yayınevinin kitaplarından hediyelik eşyalara, çini, topaç ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine, usta ellerin canlı performanslarına kadar ihtiyaç duyulan her şey İslami ve Geleneksel Sanatlar Sokağı'nda yer alacak. Yenikapı ve Maltepe'de ücretsiz wifi hizmeti de sunulacak.

SULTANAHMET MEYDANI

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan mekanlardan olan tarihi Sultanahmet Meydanı'nda iftar öncesi ve iftar sonrası pek çok etkinlik yer alacak. Ramazan boyunca her gün Tasavvuf Müziği Dinletileri ile Hacivat - Karagöz gölge oyunu ve orta oyunu İstanbulluların karşısında olacak.

İSTANBULLULAR İBB'NİN İFTAR SOFRALARINDA BULUŞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbulluları iftar sofralarında bir araya getiriyor. Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Mecidiyeköy, Taksim, Eminönü ve Aksaray Meydanlarında kurulan dev çadırlarda her gün binlerce İstanbulluya iftar veriliyor.

38. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI SULTANAHMET MEYDANI'NDA

Türkiye Diyanet Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin iş birliğinde düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, bu yıl da Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerini karşılıyor. Her geçen yıl daha yoğun bir ilgiyle karşılanan fuar, 31 Mayıs'a kadar dünyaca ünlü yazarların kitapları ile Türkiye'de basımı gerçekleşen kitapları uygun fiyatlara kitapseverlerle buluşturacak. Geniş okuyucu profiline hitap eden birçok yayınevinin katıldığı fuarda edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 100 bin ayrı başlıkta kitap ve 200'e yakın yayınevi bulunuyor.

MALTEPE ETKİNLİK ALANI - 17 MAYIS 2019 CUMA

19:40 Tasavvuf Müziği Dinletisi

20:18 Dua ve Akşam Ezanı

20:55 Çocuklara Yönelik Sahne Gösterileri Sezgin Maden

22:55 Sami Savni Özer

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI - 17 MAYIS 2019 CUMA

19:40 Tasavvuf Müziği Dinletisi

20:18 Dua ve Akşam Ezanı

20:55 Çocuklara Yönelik Sahne Gösterileri Hüseyin Goncagül

22:55 Agah Terzi

SULTANAHMET MEYDANI - 17 MAYIS 2019 CUMA

İftar öncesi ve sonrası Tasavvuf Müziği Dinletileri ve Hacivat – Karagöz gösterileri