Trabzonlular Tevfik Göksu’ya sahip çıktı

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan Anadolu Sokağı'nda Trabzonlularla birlikte sahur yaptı.Sosyal medya aracılığıyla, Trabzonlular üzerinden kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Mehmet Tevfik Göksu, "Benim söylediklerim arasında Trabzon ile ilgili bir tane ifade varsa ortaya çıkarsınlar. Bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Yunan gazetesinin 31 Mart'ta İstanbul'u kazanan şahısla ilgili, CHP'nin adayıyla ilgili attığı manşet bu. Bu milletin bir çocuğu Yunan gazetesindeki bu manşete niye cevap vermez, buna isyan ediyorum ben, isyanım buna" dedi. Göksu, hakkında Trabzonlular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı kendisinin yanında yer aldıkları için Esenler'deki Trabzonlulara da teşekkür etti.Esenler Trabzonlular Dernek Başkanı Zeki Yılmaz da "10 senedir dernek başkanlığı yapıyorum. Mehmet Tevfik Göksu'yu 10 senedir tanıyorum, fahri hemşehrimizdir. Trabzon Derneği'nin her yaptığı çalışmada bize destek olmuştur. Biz bu oyuna gelmeyelim" diye konuştu.