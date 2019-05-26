Küçük kızı kaçıran sapıklardan rezil savunma!

İstanbul Sancaktepe'deki bir Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M., 14 Temmuz 2017'de, su satan Mehmet Bekmez (45) ve kardeşi Halil Bekmez (40) tarafından kaçırıldı. Küçük kızı otomobile bindiren abi-kardeş, daha sonra aracı Şile yolu üzerindeki ormanlık alana sürdü. Burada Mehmet Bekmez küçük kıza cinsel istismarda bulunurken, kardeşi Halil Bekmez otomobilin yanında bekledi. Çocuğu yeniden kaçırdıkları yere götürmek üzere yola çıkan Bekmez kardeşler, Sultanbeyli'de bir kamyona arkadan çarptı. Küçük kızın, kaza sonrası kendilerine yardıma gelen vatandaşlara kaçırıldığını söylemesi üzerine iki kardeş dövüldü. Polis ekipleri tarafından linçten kurtarılan Mehmet Bekmez gözaltına alınırken, kaçan kardeşi Halil Bekmez 1 gün sonra evine girmeye çalışırken yakalandı. 2000 yılında işlediği cinsel istismar suçundan 18 yıl hapis cezası alan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mehmet Bekmez savunmasında, "Cinsel isteklerime hâkim olamıyorum. Yaşı büyük bir kadını kaçırmam ve ilişkiye girmem zor olduğu için yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdim" dedi.

İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Tutuklanan Bekmez kardeşler Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'nitelikli cinsel saldırıda bulanmak' suçundan 30'ar yıl, 'cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 12'şer yıl olmak üzere toplamda 42'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından tarafların İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmaları üzerine dosyaya bakan 20'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuki aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını belirterek istinaf başvurusunun reddine karar verdi.(Hürriyet)