Son dakika haber: İstanbul'da filmleri aratmayan vurgun! Çalıştıkları bankayı böyle soydular

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de özel bir bankanın kasası geçtiğimiz aylarda birkaç çalışan tarafından işbirliği yapılarak soyuldu. Kasadan 158 bin 330 euro, 110 bin dolar, bin 570 İngiliz sterlini tutarındaki parayı zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen banka çalışanlarının güvenlik kamerası görüntülerini de devre dışı bıraktıkları anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, şüphelilerin kasayı soyma planları ve süreç detaylıca anlatıldı. Soyguncuların banka kasasını boşalttıkları sırada izledikleri yöntem ise filmleri aratmamış.

İşte, son dakika detayları;