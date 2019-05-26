Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: İstanbul'da filmleri aratmayan vurgun! Çalıştıkları bankayı böyle soydular

Son dakika haber: 'da filmleri aratmayan vurgun! Çalıştıkları bankayı böyle soydular

Geçtiğimiz aylarda 'de özel bir bankanın kasasının soyulmasına ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı. Kasadan 158 bin 330 euro, 110 bin dolar, bin 570 İngiliz sterlinin çalındığı soygunda, birkaç çalışanın işbirliği yaptığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini dahi devre dışı bırakan soyguncuların izledikleri yöntem ise filmleri aratmayan türden. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

DAMLA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 08:52
Son dakika haber: İstanbul'da filmleri aratmayan vurgun! Çalıştıkları bankayı böyle soydular

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de özel bir bankanın kasası geçtiğimiz aylarda birkaç çalışan tarafından işbirliği yapılarak soyuldu. Kasadan 158 bin 330 euro, 110 bin dolar, bin 570 İngiliz sterlini tutarındaki parayı zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen banka çalışanlarının güvenlik kamerası görüntülerini de devre dışı bıraktıkları anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, şüphelilerin kasayı soyma planları ve süreç detaylıca anlatıldı. Soyguncuların banka kasasını boşalttıkları sırada izledikleri yöntem ise filmleri aratmamış.

İşte, son dakika detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: İstanbul'da filmleri aratmayan vurgun! Çalıştıkları bankayı böyle soydular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN