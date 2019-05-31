Pedofili hastalığı nedir? Pedofili neden olur?

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Zümrüt Apartmanı kitabı ile tepkilerin aynı oranda büyümesi insanların pedofili hastalığını araştırmasına sebep oldu. Bizler de sizler için pedofili rahatsızlığı ile ilgili bilgiler derlerdik. İşte o bilgiler..

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili; yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofili denir.

Birçok insan rahatsızlık kelimesini duyunca kişileri kendi aramızdan olmayan sığ köşelerde kalan insanlar olarak düşünür. Halbuki pedofili oldukça yaygın bir hastalıktır. Günlük hayatta yanımızdan geçen herhangi bir insan bile pedofili olabilir. Pedofili hastaları kendilerini ilk görüşte belli etmezler.

Son günlerde medyada büyük ses getiren ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Zümrüt Apartmanı adlı kitaptan yola çıkarak insanlar pedofili hastalığını daha çok araştırmaya başladı. Pedofiliye dikkat çekilince insanların aklında da çeşitli soru işaretleri yer almaya başladı.