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'i, 'evi kötü koku sarmasın' diye tuvalette yatırmışlar

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, tuvalete kapatıp, aç susuz bıraktıkları 2 çocuk annesi Karaaslan'ın(24) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan eşi Ferdi Karaaslan ile kayınpeder Kutbettin ve kayınvalide Naciye Karaaslan'a verilen cezalar, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada 2 kat arttı. Mahkeme, 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan verdiği cezaların gerekçeli kararında, hastalığı nedeniyle sürekli altına idrar ve dışkı kaçıran Melek'in 'evde koku yapmasın, diğer kişiler mikrop kapmasın' denilerek, tuvalette ölüme terk edilişini detaylarıyla anlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 11:44
Melek'i, 'evi kötü koku sarmasın' diye tuvalette yatırmışlar

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Çağlayan köyünde yaşayan Hanım- Kasım Levent çiftinin 8 çocuğundan biri olan Karaaslan, 16 yaşında çobanlık yapan Ferdi Karaaslan ile evlendirildi. 25 Kasım 2008'de resmi nikah kıyılan Melek Karaaslan'ın 2 oğlu dünyaya geldi. Ancak genç kadın, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından hastalığı nedeniyle tuvalete kapatılarak, aç susuz bırakıldı. İstanbul'da çalışan ağabeyi Reis Levent, kız kardeşine yapılanı duyunca köye aldı. Ölüme terk edilen bu nedenle ruh sağlığı da bozulan Melek Karaaslan, tuvaletten çıkarılarak, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakanlığın devreye girmesiyle de ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Ancak Melek Karaaslan, 25 Temmuz 2012'de yaşamını yitirdi.

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Melek'i, 'evi kötü koku sarmasın' diye tuvalette yatırmışlar
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