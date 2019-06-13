Tacizciye terlik silah sayıldı

Denizli'de yaşayan H.H. (25) adlı kadın ile 2 kadın arkadaşının birlikte tatil için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekânından çıktıktan sonra kendilerini elle taciz ettiğini iddia ettikleri kişiye tepki gösterip, fırlattıkları terlik, "silah" sayıldı. Olay, 9 Temmuz 2017'de meydana geldi. H.H., iki kadın arkadaşıyla birlikte tatil yapmak için Kuşadası'na gitti. Gece bir eğlence mekanına giren ve saat 03.00 sıralarında kaldıkları eve gitmek için yola çıkan H.H., iddiaya göre kendisiyle aynı yaştaki iki kadın arkadaşıyla yolda yürürken karşılarından gelen M.E.K.'nin (24) tacizine uğradı. 3 genç kadın, karşıdan iki kolunu da yana açarak gelen M.E.K.'nin, göğüslerine dokunduğunu ileri sürüp, tepki gösterdi. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.H. ile kadın arkadaşları, M.E.K.'ye ayaklarındaki terliği fırlattı. Olay yerine gelen polis, kavgaya ayırdı. Taraflar, polis merkezine götürüldü.

İfade veren H.H. ile iki arkadaşı daha sonra memleketleri Denizli'ye döndü. Olaydan iki yıl sonra gelen mahkeme tebligatıyla H.H. ile arkadaşları şaşkına döndü. Kadınları taciz ettiği öne sürülen M.E.K.'nin darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, savcılığın ise soruşturma başlattığı öğrenildi. H.H. ile iki kadın arkadaşı hakkında, saldırıda kullanmaya elverişli terlik ve ayakkabı ile yaralamaya teşebbüs ettikleri, kasten basit yaraladıkları, şüphelilere atılı suçun bu haliyle silahla basit yaralama suçunu oluşturdukları ve eylem birliği içinde hareket ettikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



'MAĞDURKEN SUÇLU OLDUK'

Attıkları terliğin silah sayılmasına çok şaşırdıkları belirten H.H., "Mağdurken, suçlu konumuna dönüştük" dedi.

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